Олег Дерипаска подал в суд на агентство Associated Press

Российский предприниматель Олег Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона на информационное агентство Associated Press (AP) из-за клеветнических публикаций в его адрес. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«22 марта 2017 года AP опубликовало статью, в которой выдвигаются ложные обвинения в причастности Дерипаски к преступным деяниям и другим правонарушениям», — отмечается в документе. По утверждению адвокатов, агентский материал написан так, что по его прочтению создается ложное представление о коммерческих сделках Дерипаски в период с 2005 по 2009 год. В частности, может сложиться мнение, что российский бизнесмен неким образом связан с предполагаемыми преступными деяниями и нарушениями избирательной кампании кандидата в президенты Дональда Трампа. По утверждению журналистов агентства, экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт якобы «тайно работал» на Дерипаску в «интересах президента России Владимира Путина».

«У Associated Press нет оснований сообщать, что любой договор между Дерипаской и Манафортом предусматривал подрыв демократических движений. Дерипаска не производил никаких выплат Манафорту с целью подорвать демократические движения», — утверждают представители российского бизнесмена. Его адвокаты требовали опубликовать опровержение, но агентство отказалось.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.

