Бывшего главу предвыборного штаба Трампа заподозрили в отмывании денег на Кипре

Руководство одного из банков на Кипре заподозрило, что счета, связанные с Полом Манафортом, бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа, были использованы для отмывания денег. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в банковской сфере.

По данным американского телеканала, с 2007 года Манафорт имел отношение к не менее 10 компаниям на Кипре и 15 банковским счетам, многие из которых были открыты в Кипрском народном банке.

Отмечается, что это финансовое учреждение было ликвидировано в 2013 году. Часть финансовых операций, которые проводились при использовании указанных счетов, вызвали подозрение.

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В результате было начато международное расследование в связи с возможным отмыванием денежных средств.

NBC также сообщает, что одна из связанных с Манафортом компаний — PEM Advisors Limited — имела отношение к «сделкам на миллионы долларов» с российским предпринимателем Олегом Дерипаской. После возникновения подозрений американец закрыл свои счета, утверждает телеканал.

Американский политический консультант Пол Манафорт руководил предвыборным штабом в президентской кампании 2016 года. В разное время он был советником в штабе республиканцев Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Боба Доула.