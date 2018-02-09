Дерипаска объявил войну Рыбке и другим лжецам

Представители российского миллиардера Олега Дерипаски намерены использовать все юридические возможности для защиты репутации предпринимателя. Об этом говорится в сообщении официального представителя бизнесмена, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Мы намерены жестко пресекать любые попытки по созданию и распространению лживого информационного потока, используя все юридические возможности. Олег Дерипаска будет защищать свою честь и достоинство в судебном порядке», — отмечается в сообщении.

По словам представителя Дерипаски, обвинения, прозвучавшие в адрес бизнесмена, не имеют никакого отношения к действительности и являются «плодом воображения группы лиц», а также частью некой заказной кампании.

8 февраля модель Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), называющая себя охотницей на олигархов, опубликовала в Instagram видеообращение, в котором заявила о совершенном на яхте Дерипаски групповом изнасиловании и пригрозила обратиться в правоохранительные органы, если бизнесмен не женится на ней. Вскоре девушка сообщила, что в ее словах об изнасиловании «ровно пять процентов распознали троллинг тупых баб», а остальные «не прошли тест на чувство юмора и интеллект».

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