Охотница на олигархов пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»

Модель Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), называющая себя охотницей на олигархов, пригрозила бизнесмену Олегу Дерипаске походом на шоу Первого канала «Пусть говорят». Об этом Вашукевич сказала в видеообращении, которое она опубликовала в Instagram.

Как утверждает Рыбка, на яхте Дерипаски произошло групповое изнасилование. По ее словам, чтобы она «не потеряла честь и достоинство», миллиардер должен на ней жениться: «Либо я напишу заявление на изнасилование групповое и буду добиваться того, чтобы и он, и его друг пришли на "Пусть говорят" и рассказали, как все было на самом деле».

A post shared by Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) on Feb 8, 2018 at 10:24am PST

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором в том числе утверждалось, что Дерипаска пользуется услугами девушек из эскорт-агентства.

Миллиардер назвал эти утверждения лживыми, передает «Интерфакс». В заявлении Дерипаски, которое приводит агентство, отмечается, что бизнесмен намерен «защищать свою честь и достоинство в судебном порядке».

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