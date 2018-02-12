Скандал с охотницей на олигархов привел к угрозе блокировки YouTube в России

Сервисы YouTube и Instagram оказались под угрозой блокировки из-за того, что не удалили материалы, касающиеся конфликта «охотницы за олигархами» Насти Рыбки (Анастасия Вашукевич) и бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Дерипаска подал в суд на Вашукевич и ее приятеля, автора тренингов по соблазнению Александра Кириллова (известного как Алекс Лесли) за публикацию информации, касающейся личной жизни. Роскомнадзор по решению Усть-Лабинского районного суда постановил заблокировать в сети эти материалы в качестве обеспечительных мер по иску.

Газета отмечает, что на утро понедельника, 12 февраля, видео и фотографии по-прежнему доступны на YouTube и Instagram. На ограничение доступа к материалам сервисам дали время до вечера среды, 14 февраля.

В материале также отмечается, что не все провайдеры способны заблокировать отдельные страницы на ресурсах, поэтому блокировка угрожает сервисам в целом.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором в том числе утверждалось, что Дерипаска пользуется услугами девушек из эскорт-агентства. После появления видео модель Настя Рыбка пригрозила миллиардеру походом на шоу Первого канала «Пусть говорят», но позднее назвала свои заявления «троллингом тупых баб».

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