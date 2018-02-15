Соцсети начали зачистку постов охотницы на олигархов Насти Рыбки

Администрация социальной сети Instagram в ночь на 15 февраля удалила две публикации модели Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), внесенные в реестр запрещенной информации по иску Олега Дерипаски. На это обратила внимание принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Почти полтора десятка публикаций из Instagram Вашукевич были запрещены на территории России. Определение суда, требующее принятия мер, было обнародовано 9 февраля. По закону на удаление контента сервису давалось три рабочих дня.

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Большую часть постов Настя Рыбка, называющая себя успешной охотницей на олигархов, удалила сама. Девушка также предлагала подписчикам решить судьбу YouTube и Instagram через голосование в «историях».

Дерипаска обратился в суд с иском о защите тайны своей частной жизни после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией.

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