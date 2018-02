Охотница на олигархов собралась решить судьбу YouTube в России

Роскомнадзор поставил ультиматум Инстаграм и Ютуб - если до 14 февраля не будут удалены наши с Олегом фото и видео, то 14 февраля вечером в день всех ❤️ будут заблокированы Инстаграм и Ютуб на территории РФ. В сториз вас ждёт опрос дня- удалить или оставить в ленте фото с Олегом Дерипаской. Удалить- значит поддержать Алексея Навального и лишить силы иск Олега ко мне, блокирующий расследование Навального. Оставить- значит поддержать Олега в его иске, но при этом он хочет запретить неподконтрольных ему YouTube и Instagram на территории Рф. Нас здесь 80 тысяч человек- решать будем вместе. Итоги голосования в сториз я подведу в полночь по Московскому времени. Deripaska&Navalny _____________________________________________ Roskomnadzor reffered to YouTube and Instagram and gave the ultimatum( quote) " If our photos and videos aren't deleted by February 14 ,then Instagram and YouTube will be blocked on the territory of the Russian Federation on February 14 in the evening. There's gonna be a poll of the day either to delete or leave the picture with Oleg Deripaska on my instagram. If we delete a photo it means that we support Alexei Navalny and invalidate Oleg Deripaska's claim towards me that blocks Navalny's investigation. If we leave it means we support Oleg's lawsuit BUT he will ban Instagram and YouTube which he has no control of on the territory of the Russian Federation. There are 80 000 of us in here so we'll make a decision together. I will sum up the results of voting in instagram stories at midnight according to Moscow time. #настярыбка #дерипаска #навальный #шлюхи #проститутки #скандал

