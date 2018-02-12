Охотница на олигархов собралась решить судьбу YouTube в России

Модель Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) предложила своим подписчикам решить судьбу YouTube и Instagram через голосование в «историях». Судьба сервисов, по словам девушки, зависит от наличия в ее профиле совместной фотографии с олигархом Олегом Дерипаской.

«Роскомнадзор поставил ультиматум YouTube и Instagram — если до 14 февраля не будут удалены наши с Олегом фото и видео, то они будут заблокированы на территории РФ. В сториз вас ждет опрос дня — удалить или оставить в ленте фото с Олегом Дерипаской», — сообщила автор пособия по соблазнению богачей.

По мнению Насти Рыбки, удаление фотографий могут лишить силы поданный против нее иск. «Нас здесь 80 тысяч человек — решать будем вместе. Итоги голосования в сториз я подведу в полночь по московскому времени», — добавила блогер.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией обнародовал расследование, где авторы утверждают, что олигарх Олег Дерипаска является клиентом девушек-эскортниц. Модель Настя Рыбка, ранее опубликовавшая свое видеозаявление о групповом изнасиловании, к которому якобы был причастен бизнесмен Олег Дерипаска, опровергла свой пост, назвав его «троллингом тупых баб».

На Вашукевич и ее приятеля, автора тренингов по соблазнению Александра Кириллова (известного как Алекс Лесли), подали в суд за публикацию информации, касающейся личной жизни. Роскомнадзор предупредил Instagram и YouTube, что игнорирование требований об удалении спорного контента может привести к блокировке сервисов на территории России.

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