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Охотница на олигархов собралась решить судьбу YouTube в России

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Настя Рыбка
Настя Рыбка

Модель Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) предложила своим подписчикам решить судьбу YouTube и Instagram через голосование в «историях». Судьба сервисов, по словам девушки, зависит от наличия в ее профиле совместной фотографии с олигархом Олегом Дерипаской.

Роскомнадзор поставил ультиматум Инстаграм и Ютуб - если до 14 февраля не будут удалены наши с Олегом фото и видео, то 14 февраля вечером в день всех ❤️ будут заблокированы Инстаграм и Ютуб на территории РФ. В сториз вас ждёт опрос дня- удалить или оставить в ленте фото с Олегом Дерипаской. Удалить- значит поддержать Алексея Навального и лишить силы иск Олега ко мне, блокирующий расследование Навального. Оставить- значит поддержать Олега в его иске, но при этом он хочет запретить неподконтрольных ему YouTube и Instagram на территории Рф. Нас здесь 80 тысяч человек- решать будем вместе. Итоги голосования в сториз я подведу в полночь по Московскому времени. Deripaska&Navalny _____________________________________________ Roskomnadzor reffered to YouTube and Instagram and gave the ultimatum( quote) " If our photos and videos aren't deleted by February 14 ,then Instagram and YouTube will be blocked on the territory of the Russian Federation on February 14 in the evening. There's gonna be a poll of the day either to delete or leave the picture with Oleg Deripaska on my instagram. If we delete a photo it  means that we support Alexei Navalny and invalidate Oleg Deripaska's claim towards me that blocks Navalny's investigation. If we leave it means  we support Oleg's lawsuit BUT he will ban Instagram and YouTube which he has no control of on the territory of the Russian Federation. There are 80 000 of us in here so we'll make a decision together. I will sum up the results of voting in instagram stories at midnight according to Moscow time. #настярыбка #дерипаска #навальный #шлюхи #проститутки #скандал

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«Роскомнадзор поставил ультиматум YouTube и Instagram — если до 14 февраля не будут удалены наши с Олегом фото и видео, то они будут заблокированы на территории РФ. В сториз вас ждет опрос дня — удалить или оставить в ленте фото с Олегом Дерипаской», — сообщила автор пособия по соблазнению богачей.

По мнению Насти Рыбки, удаление фотографий могут лишить силы поданный против нее иск. «Нас здесь 80 тысяч человек — решать будем вместе. Итоги голосования в сториз я подведу в полночь по московскому времени», — добавила блогер.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией обнародовал расследование, где авторы утверждают, что олигарх Олег Дерипаска является клиентом девушек-эскортниц. Модель Настя Рыбка, ранее опубликовавшая свое видеозаявление о групповом изнасиловании, к которому якобы был причастен бизнесмен Олег Дерипаска, опровергла свой пост, назвав его «троллингом тупых баб».

На Вашукевич и ее приятеля, автора тренингов по соблазнению Александра Кириллова (известного как Алекс Лесли), подали в суд за публикацию информации, касающейся личной жизни. Роскомнадзор предупредил Instagram и YouTube, что игнорирование требований об удалении спорного контента может привести к блокировке сервисов на территории России.

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