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13:57, 4 июля 2025Бывший СССР

Алиев рассказал о великом возвращении азербайджанцев

Алиев: Перемещенные азербайджанцы вернулись в 16 городов и сел в Карабахе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Вынужденно перемещенные азербайджанцы вернулись уже в 16 населенных пунктов в Нагорном Карабахе и Восточном Зангезуре. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«Реализуется программа "Великое возвращение". На сегодняшний день мы обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сел», — рассказал он.

Политик подчеркнул, что в настоящее время на указанных территориях проживают, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек. Кроме того, он отметил важность обеспечения прав азербайджанцев, которые были депортированы из Армении.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение по ситуации с задержанными в Азербайджане гражданами РФ омбудсмену республики Сабине Алиевой. Она отметила, что в отношении россиян демонстративно применялась чрезмерная физическая сила.

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