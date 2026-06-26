Захарова назвала демагогом Пашиняна

Захарова: Пашинян уводить в демагогию тему членство в ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уводит в демагогию разговор о членстве республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Очевидно, что армянский премьер уводит разговор в сторону, в сферу демагогии, как он это уже делал в связи с так называемой заморозкой участия Еревана в ОДКБ», — рассказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что руководству Армении необходимо как можно скорее ответить на вопрос о стратегическом выборе между членством в ЕАЭС и вступлением Европейский Союз (ЕС).