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16:53, 26 июня 2026Бывший СССР

Захарова назвала демагогом Пашиняна

Захарова: Пашинян уводить в демагогию тему членство в ЕАЭС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Sputnik / Sergei Bulkin / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уводит в демагогию разговор о членстве республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Очевидно, что армянский премьер уводит разговор в сторону, в сферу демагогии, как он это уже делал в связи с так называемой заморозкой участия Еревана в ОДКБ», — рассказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что руководству Армении необходимо как можно скорее ответить на вопрос о стратегическом выборе между членством в ЕАЭС и вступлением Европейский Союз (ЕС).

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