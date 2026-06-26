В МИД России призвали Армению как можно скорее ответить на один вопрос

Захарова: Еревану нужно ответить на вопрос о стратегическом выборе между ЕС и ЕАЭС

Руководству Армении необходимо как можно скорее ответить на вопрос о стратегическом выборе между членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и вступлением Европейский Союз (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Поэтому на вопрос о стратегическом выборе [между ЕС и ЕАЭС] Еревану, как призывает сам [премьер-министр Армении] Никол Воваевич Пашинян, необходимо ответить. И как можно скорее», — отметила она.

Дипломат также подчеркнула, что поведение Еревана нельзя назвать добросовестным членством в организации. Она напомнила, что руководство закавказской республики приняло закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз», а также раз за разом утверждало, что будущее Армении в Европе, при этом заявляя о намерении оставаться членом ЕАЭС.

Ранее постпред России при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Васильев напомнил, что доля взносов Армении в общий бюджет объединения составляет 10 процентов. При этом он подчеркнул, что Ереван не выплачивает ее уже два года.