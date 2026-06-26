Армении напомнили о взносах в ОДКБ

Постпред РФ при ОДКБ Васильев: Доля взносов Армении в общем бюджете ОДКБ составляет 10 %

Доля взносов Армении в общий бюджет Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) составляет 10 процентов. Такое заявление сделал постпред России при организации Виктор Васильев в беседе с РИА Новости.

«Свои десять процентов, которые должна была выплачивать армянская сторона, она уже два года не выплачивает», — напомнил он.

Отмечается, что доля России в бюджете ОДКБ составляет 50 процентов.

По уставу организации, если государство-член не выплачивает долги перед бюджетом два года, Совет коллективной безопасности приостанавливает его право выдвигать кандидатов на квотные должности и лишает голоса до полного погашения задолженности. За системное нарушение страну могут исключить из организации или ограничить ее участие в деятельности совета.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз заявлял, что страна примет решение о выходе из ОДКБ, когда понадобится. Ереван заморозил свое членство с 2024 года.