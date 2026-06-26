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16:56, 26 июня 2026Экономика

Названо количество таксистов в серой зоне

«Ведомости»: В серой зоне в России могут находиться более пяти миллионов таксистов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

Вне рамок регулирования закона о такси, действующего в России с 2023 года, по состоянию на 2026 год могут находиться более пяти миллионов водителей. Об этом на Петербургском юридическом форуме рассказал директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин, пишут «Ведомости».

По его подсчетам, в соцсетях и мессенджерах существуют около 11 тысяч чатов и сообществ, через которые их участники договариваются о поездках. В совокупности аудитория таких ресурсов достигает 23 миллионов человек.

Шушарин предположил, что большей частью уход в тень объясняется сложностью исполнения требований законодательства. В частности, при работе в формате райдхейлинга (частник на личном автомобиле, занимающийся перевозками в свободное время) водителю сложно проходить регулярные медицинские и технические осмотры, иметь путевой лист, а также опознавательные знаки и соответствующую цветографическую схему.

За пределами городов-миллионников большинство поездок выполняются именно такими водителями, поэтому там ситуация выглядит особенно сложной.

Представитель сервиса подчеркнул, что к профессиональным такси и райдхейлингу необходимо применять разные требования, причем за последних полную ответственность должны нести цифровые платформы, позволяющие им работать.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева предположила, что проблему можно решить на уровне подзаконных актов, а также повышения доступности некоторых услуг, в том числе медосмотров. В свою очередь, автоюрист Лев Воропаев считает, что для вывода таксистов из тени следует создать в каждом городе «единое окно», где такие участники рынка перевозок могли бы проходить медобследования и техосмотр по льготным ценам.

Ранее сообщалось, что правительство проработает возможность отключения водителей такси от электронных сервисов заказа в том случае, если они слишком долго находятся за рулем.

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