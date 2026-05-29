10:27, 29 мая 2026

Россиян собрались спасти от усталых таксистов

РИА Новости: Правительство ищет механизм ограничения переработок для таксистов
Платон Щукин
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Правительство России проработает возможность отключения водителей такси от электронных сервисов заказа в том случае, если они уже отработали максимально допустимое время, что создает риски для безопасности, или допускали грубые или систематические нарушения законодательства или правил дорожного движения. Об этом со ссылкой на правительственный план сообщает РИА Новости.

О результатах работы Минтранс, исполнительные органы субъектов Российской Федерации и МВД России с участием служб заказа легкового такси должны доложить в правительство до 2029 года. Причины столь длительной проработки инициативы не уточняются.

Норма рабочего времени для водителя такси составляет не более 40 часов в неделю, что при пятидневной рабочей неделе означает не более восьми часов в сутки. В случае другого графика суточное время работы не должно превышать десяти часов, хотя и может быть дополнительно увеличено на два часа при необходимости завершения заказа.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил россиянам перерабатывать не 120 часов в год, а 240. Предельная продолжительность сверхурочной работы может быть увеличена только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением.

Предполагается, что инициатива позволит закрыть потребность почти в 49 тысячах рабочих мест в ряде отраслей.

