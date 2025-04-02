Российские власти собрались удвоить лимит сверхурочной работы

«Ведомости»: Длительность сверхурочных разрешат увеличивать до 240 часов в год

Российские власти пришли к общему решению с профсоюзами и бизнесом по поводу изменений в Трудовой кодекс, направленных на повышение гибкости рынка труда, разрешающих, в частности, возможность увеличения нормы сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Об этом со ссылкой на свои источники пишут «Ведомости».

Согласно проекту, помимо удвоения годовых лимитов на переработки, его авторы собираются снять ограничение на работу сверх нормы в течение двух дней подряд, сохранив предписание о невозможности сверхурочных, превышающих четыре часа в сутки. В документе также установлены случаи, когда продолжительность сверхурочной работы не может превышать 120 часов в год. К ним отнесли деятельность сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих по совместительству более чем на четверть ставки, а также работников ряда вредных производств. Также оговаривается, что перед привлечением к дополнительной работе сверх нынешней нормы работники имеют право на предварительный медицинский осмотр.

Предполагается, что первые два часа дополнительной работы в день будут оплачиваться не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном.

По данным собеседников издания, изменения, которые, как ожидается, позволят нивелировать потребность в создании в РФ 48,8 тысячи дополнительных рабочих мест, в случае принятия могут вступить в силу уже с 1 сентября.

О планах кабмина изменить соответствующие правила в ноябре прошлого года рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Нам предстоит пересмотреть избыточные ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи и пенсионеров, а также тех, кто готов работать больше, и тех, кому бизнес готов за это платить», — отмечал он. Примерно тогда же о возможности увеличения лимита разрешенной продолжительности сверхурочной работы заявили в РЖД.