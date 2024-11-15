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13:45, 15 ноября 2024Экономика

Власти анонсировали снятие ограничений для готовых больше работать россиян

Решетников: на рынка труда РФ снимут ограничения для молодежи и пенсионеров
Дмитрий Воронин
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Правительство РФ собирается пересмотреть ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи, пенсионеров и готовых работать больше россиян. Изменения анонсировал глава Минэкономразвития Максим Решетников, которого цитирует РИА Новости.

Как напоминает агентство, безработица в стране снижается уже несколько лет и второй год находится на рекордно низких уровнях. На фоне этого в Центробанке называют растущие быстрее производительности труда зарплаты граждан и в целом ситуацию на рынке труда одним из факторов жесткой денежно-кредитной политике регулятора.

«Нам предстоит пересмотреть избыточные ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи и пенсионеров, а также тех, кто готов работать больше, и тем, кому бизнес готов за это платить», — сказал в пятницу представитель властей. Министр уточнил, что сейчас эти темы активно обсуждаются в кабмине, а соответствующие предложения будут внесены в Госдуму.

Летом текущего года в России решили возобновить не проводившуюся с 2016-го индексацию пенсий работающих пенсионеров. Также на этой неделе в РЖД заявили о целесообразности повышения вдвое лимита разрешенной продолжительности сверхурочной работы с нынешних 120 часов в год, вопрос о котором находится «на пороге законодательной инициативы».

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