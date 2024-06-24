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13:40, 24 июня 2024Экономика

Назван объем расходов на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Депутат Исаев: на индексацию пенсий работающим в 2025 году надо 96,5 млрд рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Индексация пенсий работающим пенсионерам потребует существенных расходов, точный объем которых зависит от уровня инфляции. Об этом в ходе заседания комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов в Госдуме заявил депутат Андрей Исаев, передает «Интерфакс».

В качестве предварительных цифр он назвал 96,5 миллиарда рублей в 2025 году, 177 миллиардов в 2026-м и 260 миллиардов в 2027-м. Комитет уже одобрил законопроект, инициатором которого выступил президент Владимир Путин, в первом чтении.

Рост пенсий работающих пенсионеров отменили в 2016 году. Глава государства три недели назад, во время выступления на Петербургском международном экономическом форума (ПМЭФ), назвал справедливым восстановление индексации.

При этом, как следует из законопроекта, компенсация за приостановку повышения такого типа пенсий не предусмотрена, то есть увеличивать ее начнут с той же суммы, что выплачивалась в 2016-м. Тем не менее когда гражданин прекратит трудовую деятельность, он будет получать пенсию с учетом всех проведенных за это время индексаций.

Премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что на сегодняшний день в России имеются 7,8 миллиона работающих пенсионеров. Если учитывать цифры, названные Исаевым, то в среднем в следующем году начиная с февраля работающий пенсионер начнет получать в месяц на 1,23 тысячи рублей больше.

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      Платон Щукин
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