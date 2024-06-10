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16:16, 10 июня 2024Экономика

Названа дата возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам

Мишустин: индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Правительство России примет все необходимые меры для возобновления индексация пенсий работающим пенсионерам в начале следующего года. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил глава кабмина Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

Премьер-министр назвал дату, когда возобновится индексация пенсионных выплат для такой категории граждан — 1 февраля 2025 года. По его словам, на сегодняшний день в России более 7,8 миллиона работающих пенсионеров.

Мишустин назвал их людьми с солидным опытом и подчеркнул, что они востребованы на рынке труда. Глава правительства призвал создать условия, при которых работающие пенсионеры смогут продолжать трудовую деятельность и делиться своими знаниями и навыками с новыми поколениями специалистов.

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Возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам и принять соответствующий законопроект призвал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин. «Пенсии будут повышаться и тем, кто продолжает работать, это будет действительно справедливо», — сказал он. По словам главы государства, ресурсы на это есть.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, на то, чтобы индексировать пенсии работающим пенсионерам, потребуется как минимум 100 миллиардов рублей. Она отметила, что доходы Соцфонда таковы, что индексацию «вполне можно обеспечить».

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