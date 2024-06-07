Расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам оценили

На индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется минимум 100 млрд рублей

На то, чтобы индексировать пенсии работающим пенсионерам, потребует как минимум 100 миллиардов рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на ПМЭФ, передает ТАСС.

По ее словам, сейчас в России насчитывается 7,8 миллиона работающих пенсионеров. Голикова уточнила, что при индексации нужно будет учитывать уровень инфляции в стране. Еще она указала, что доходы Соцфонда таковы, что индексацию «вполне можно обеспечить».

Индексация пенсий затронет 7,8 миллиона работающих пенсионеров, согласился глава Минтруда Антон Котяков. Он добавил, что в кратчайшие сроки соберет пакет документов для реализации инициативы, пишет «Газета.ру».

С инициативой вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам выступил Владимир Путин.