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19:24, 7 июня 2024Экономика

Расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам оценили

На индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется минимум 100 млрд рублей

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

На то, чтобы индексировать пенсии работающим пенсионерам, потребует как минимум 100 миллиардов рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на ПМЭФ, передает ТАСС.

По ее словам, сейчас в России насчитывается 7,8 миллиона работающих пенсионеров. Голикова уточнила, что при индексации нужно будет учитывать уровень инфляции в стране. Еще она указала, что доходы Соцфонда таковы, что индексацию «вполне можно обеспечить».

Индексация пенсий затронет 7,8 миллиона работающих пенсионеров, согласился глава Минтруда Антон Котяков. Он добавил, что в кратчайшие сроки соберет пакет документов для реализации инициативы, пишет «Газета.ру».

С инициативой вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам выступил Владимир Путин.

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