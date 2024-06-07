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15:40, 7 июня 2024Экономика

Путин призвал индексировать пенсии работающим пенсионерам

Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

«Пенсии будут повышаться и тем, кто продолжает работать, это будет действительно справедливо», — сказал он. И поручил принять законопроект о ежегодном повышении с 1 февраля 2025 года пенсий работающим пенсионерам. Ресурсы, по словам главы государства, на это есть.

Работающими пенсионерами считаются те, кто получают пенсию и работают по трудовому и гражданско-правовому договору и работодатель при этом делает отчисления в Социальный фонд. Индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам была приостановлена указом президента с 2016 года.

По данным СФР на 1 марта 2024 года, численность пенсионеров составляла 41 миллиона: 8 миллионов из них — работающие.

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      Платон Щукин
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