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06:34, 21 июня 2024Экономика

В Госдуме разъяснили порядок индексации пенсий для работающих пенсионеров. Как будут рассчитываться выплаты?

Депутат ГД Исаев: недополученная за 8 лет пенсия при индексации не пропадет

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Андрей Исаев сообщил, что недополученная за восемь лет пенсия работающим пенсионерам не пропадет, ее восстановят, когда гражданин прекратит трудовую деятельность.

В настоящее время действует механизм, что при прекращении трудовой деятельности все эти деньги возмещаются. Этот механизм, безусловно, сохраняется

Андрей Исаевдепутат Госдумы

Парламентарий пояснил, что после выхода на заслуженный отдых размер пенсии будет учитывать все индексации, проведенные с 2016 года, когда этот процесс был приостановлен.

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Возобновить индексацию выплат для 7,8 миллиона работающих пенсионеров призвал в ходе недавнего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин. Он подчеркнул справедливость такого шага, а также то, что ресурсы на реализацию этого предложения у властей есть.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам «законом президента России Владимира Путина». Он рассказал, что выдвижение предложения, в то время как против России введено более 21 тысячи санкций, стало возможным благодаря тому, что президент в условиях имеющихся вызовов «перестроил всю экономику, чтобы она стала демонстрировать рост».

Пенсия будет индексироваться от максимальной суммы

Выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года, рассказал Андрей Исаев.

Индексация работающим пенсионерам будет начисляться не исходя из того размера пенсии, который они сейчас получают, а исходя из того размера, который им был бы положен с учетом всех индексаций

Андрей Исаевдепутат Госдумы

Парламентарий привел следующий пример: в случае, если работающий человек получал 20 тысяч рублей, его пенсия не индексировалась восемь лет. С учетом всех индексаций, если бы он прекратил работать, пенсионер получал бы, например, 30 тысяч рублей. А индексация с учетом инфляции составляет, например, десять процентов.

В этом случае пенсия в 2025 году будет проиндексирована не на две, а на три тысячи рублей, отметил Исаев.

Он также сообщил, что индексация в следующем году будет проходить два раза в год, с 1 февраля по уровню инфляции и с 1 апреля, когда в связи с ростом средней зарплаты изменяется размер индивидуального пенсионного коэффициента.

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Пенсия будет индексироваться одинаково для всех пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что в 2025 году индексация будет происходить по единым правилам и для неработающих, и для работающих пенсионеров. Размер увеличения выплаты при равном стаже будет одним и тем же для обеих категорий граждан.

Включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности

Антон Котяков глава Минтруда

Министр уточнил, что для расчета размера прибавки в следующем году будут опираться на размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая 2016-2024 годы.

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      Марина Совина
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