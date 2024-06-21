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06:32, 21 июня 2024Экономика

В Госдуме пообещали выплатить недополученную за восемь лет пенсию после индексации

Депутат Исаев: при индексации недополученная за восемь лет пенсия не пропадет

Фото: Globallookpress.com

Депутат Госдумы Андрей Исаев пообещал, что недополученная за восемь лет пенсия работающим пенсионерам не пропадет, ее восстановят, когда гражданин прекратит трудовую деятельность. Его слова приводит ТАСС.

«В настоящее время действует механизм, что при прекращении трудовой деятельности все эти деньги возмещаются. Этот механизм, безусловно, сохраняется», — заявил парламентарий.

Депутат пояснил, что после выхода на заслуженный отдых размер пенсии будет учитывать все индексации, проведенные с 2016 года, когда этот процесс был приостановлен.

Исаев также отметил, что выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года, то есть не с той суммы, которую гражданин получает сейчас, а с максимальной.

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