Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:50, 21 июня 2024Экономика

В Госдуме разъяснили индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Депутат Исаев: индексация пенсий будет с максимально положенной суммы
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Депутат Госдумы Андрей Исаев в Telegram-канале разъяснил порядок индексации пенсий для работающих пенсионеров. По его словам, она будет осуществляться от максимально положенной суммы.

Парламентарий уточнил, что размер индексации будет исчисляться не с той пенсии, которую работающие пенсионеры получают на данный момент, а от той, которая была бы им положена, если бы они не работали.

«Она будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково», — добавил Исаев.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что со следующего года индексация пенсий будет проводиться два раза в год.

В беседе с журналистами Котяков уточнил, что повышение страховых пенсий будет проводиться дважды. В частности, с 1 февраля 2025 года произойдет увеличение выплаты и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, с 1 апреля 2025 года — индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента.

Министр добавил, что в текущем году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января на уровень фактической инфляции минимум на одну тысячу рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» Путин обратился к Западу с предупреждением из-за Украины

      Зеленскому пожаловались на захват госохраны его телохранителем

      В Грузии обещали избежать украинизации страны

      В Германии оценили ущерб для экономики от антироссийских санкций

      Следователи установили личности 131 боевика из банды Басаева

      Популярную певицу заметили в оголяющем тело платье

      В Госдуме разъяснили индексацию пенсий для работающих пенсионеров

      Российский актер погиб в зоне СВО

      Популярная порномодель перестала снимать откровенные видео и покрестилась

      «Феномен среди мемов». Скромный физик 15 лет назад снялся в пародийном клипе про Виталю и прославился. Что с ним сейчас?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше