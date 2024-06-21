В Госдуме разъяснили индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Депутат Исаев: индексация пенсий будет с максимально положенной суммы

Депутат Госдумы Андрей Исаев в Telegram-канале разъяснил порядок индексации пенсий для работающих пенсионеров. По его словам, она будет осуществляться от максимально положенной суммы.

Парламентарий уточнил, что размер индексации будет исчисляться не с той пенсии, которую работающие пенсионеры получают на данный момент, а от той, которая была бы им положена, если бы они не работали.

«Она будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково», — добавил Исаев.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что со следующего года индексация пенсий будет проводиться два раза в год.

В беседе с журналистами Котяков уточнил, что повышение страховых пенсий будет проводиться дважды. В частности, с 1 февраля 2025 года произойдет увеличение выплаты и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, с 1 апреля 2025 года — индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента.

Министр добавил, что в текущем году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января на уровень фактической инфляции минимум на одну тысячу рублей.

