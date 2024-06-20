В России заявили о планах индексировать пенсии два раза в год

Министр труда Котяков: с 2025 года пенсии будут индексировать два раза в год

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что со следующего года индексация пенсий будет проводиться два раза в год. Его слова приводит РИА Новости.

В беседе с журналистами Котяков уточнил, что повышение страховых пенсий будет проводиться дважды. В частности, с 1 февраля 2025 года произойдет увеличение выплаты и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, с 1 апреля 2025 года — индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента.

«Индексация пенсий затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров», — отметил он.

Министр добавил, что в текущем году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января на уровень фактической инфляции минимум на одну тысячу рублей.

Ранее Котяков рассказал, что индексация пенсий будет происходить по единым правилам и для неработающих, и для работающих пенсионеров. Для расчета размера прибавки станут опираться на размер выплаты с учетом всех прошедших индексаций, включая 2016-2024 годы.