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22:34, 20 июня 2024Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2025 году

Котяков заявил об одинаковой индексации пенсии в 2025 году для всех пенсионеров
Антон Котяков

Антон Котяков. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, по какому принципу будет происходить индексация пенсий в 2025 году. Его слова приводит РИА Новости.

Котяков рассказал об индексации пенсий в 2025 году и подчеркнул, что она будет происходить по единым правилам и для неработающих, и для работающих пенсионеров. Размер увеличения выплаты при равном стаже будет одним и тем же для обеих категорий граждан.

«Включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности», — заявил глава Минтруда.

Министр уточнил, что для расчета размера прибавки в следующем году будут опираться на размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая 2016-2024 годы.

О необходимости вернуть индексацию президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Позже премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что сейчас в стране 7,8 миллиона работающих пенсионеров.

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      Марина Совина
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