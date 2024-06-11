Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:45, 11 июня 2024Экономика

Володин назвал индексацию пенсий работающим пенсионерам законом Путина

Володин: индексацию пенсий работающим пенсионерам возобновят благодаря Путину
СюжетСанкции против России:
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам законом Путина, отметив, что проект будет подготовлен в приоритетном порядке.

«Это закон Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам. Он всегда поддерживал людей старшего поколения», — сказал политик.

Володин объяснил, что соответствующее решение принято в непростое время, когда против России введено более 21 тысячи санкций. По его словам, такая возможность появилась благодаря тому, что Путин в условиях имеющихся вызовов «перестроил всю экономику, чтобы она стала демонстрировать рост».

Возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам глава государства призвал в ходе недавнего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он подчеркнул справедливость такого шага, а также то, что ресурсы на реализацию этого предложения у властей есть. Премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что индексация этого вида выплат для 7,8 миллиона работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля 2025 года.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Присяжные вынесли вердикт по делу Хантера Байдена

      В Москве появился странный прозрачный грузовик

      Судья назвал сроки вынесения приговора по делу Хантера Байдена

      В Москве назвали условие для начала переговоров с Киевом

      Сын Байдена покинул суд после признания виновным присяжными

      В Дагестане заметили беспилотник на парашюте

      Москвичей предупредили о мощных осадках

      Актриса Яна Троянова назвала заслуженными призывы убивать русских детей. Глава СК поручил проверить ее слова

      Для российской нефти нашелся неожиданный перевозчик

      Инстасамка показала фигуру в мини-шортах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше