Володин назвал индексацию пенсий работающим пенсионерам законом Путина

Володин: индексацию пенсий работающим пенсионерам возобновят благодаря Путину

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам законом Путина, отметив, что проект будет подготовлен в приоритетном порядке.

«Это закон Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам. Он всегда поддерживал людей старшего поколения», — сказал политик.

Володин объяснил, что соответствующее решение принято в непростое время, когда против России введено более 21 тысячи санкций. По его словам, такая возможность появилась благодаря тому, что Путин в условиях имеющихся вызовов «перестроил всю экономику, чтобы она стала демонстрировать рост».

Возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам глава государства призвал в ходе недавнего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он подчеркнул справедливость такого шага, а также то, что ресурсы на реализацию этого предложения у властей есть. Премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что индексация этого вида выплат для 7,8 миллиона работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля 2025 года.