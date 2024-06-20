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20:31, 20 июня 2024Экономика

Работающие пенсионеры не получат выплаты за приостановку индексации

ТАСС: работающим пенсионерам не компенсируют остановку индексации в 2016 году

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с февраля следующего года, внесенный в Госдуму, не предусматривает компенсации за ее приостановку в 2016 году. Об этом со ссылкой на текст документа пишет ТАСС.

Поправки вносятся в закон «О страховых пенсиях». Он указывает, что работающие пенсионеры станут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года без учета недополученных средств.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что законопроект начнет рассматриваться депутатами на следующей неделе, и напомнил, что соответствующую законодательную поправку подготовила думская фракция «Единой России».

До этого он объявил, что закон о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам станет законом президента Владимира Путина, и попросил другие фракции не претендовать на авторство.

О необходимости вернуть индексацию глава государства заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Позднее премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что на сегодняшний день в России 7,8 миллиона работающих пенсионеров.

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      Платон Щукин
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