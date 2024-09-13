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14:41, 13 сентября 2024Экономика

В ЦБ заявили о растущих быстрее производительности труда зарплатах россиян

Банк России: зарплаты в РФ растут быстрее производительности труда

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Положение на рынке труда, где заработки россиян по-прежнему растут быстрее производительности труда, стало одним из факторов, перечисленных Центробанком в заявлении о повышении ключевой ставки с 18 до 19 процентов годовых.

В ЦБ отметили, что в стране, и особенно в отраслях обрабатывающей промышленности, сохраняется значительный дефицит трудовых ресурсов, рынок труда остается жестким, а рост зарплат, хотя и замедлился в последние месяцы, все равно остается повышенным.

Регулятор не в первый раз за последнее время обращает внимание на непростую ситуацию на рынке труда, где рекордно низкая безработица сочетается с нехваткой работников, остающейся главным барьером для расширения объемов производства. В частности, об этом говорила и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По данным Росстата, реальные зарплаты россиян выросли в апреле-июне 2024 года, по сравнению с показателями второго квартала 2023-го, на 7,8 процента. В июне рост составил 6,2 процента.

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      Дмитрий Воронин
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