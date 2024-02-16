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14:32, 16 февраля 2024Экономика

В ЦБ назвали главный барьер для расширения производства

ЦБ: нехватка работников остается главным препятствием для роста производства

Фото: Unsplash

Сохраняющаяся на российском рынке труда нехватка работников остается главным барьером для расширения объемов производства товаров и услуг. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Центробанка (ЦБ).

В регуляторе отметили, что в настоящее время на рынке труда сохраняется напряженная ситуация. В ряде отраслей российской экономики по-прежнему фиксируется кадровый дефицит. «Жесткость рынка труда остается высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей», — заключили в ЦБ.

Ранее в регуляторе сообщили о сохранении в России проинфляционных рисков. Угрозы ускорения темпов роста цен на внутреннем рынке не исчезнут в среднесрочной перспективе. Ключевые риски, как уточнили в ЦБ, будут связаны с изменением условий внешней торговли под влиянием геополитической напряженности.

По итогам заседания, которое состоялось 16 февраля, совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Перейти к ослаблению денежно-кредитной политики, как заверили в регуляторе, в настоящее время представляется невозможным ввиду сохранения стабильно высокого спроса, опережающего возможности расширения производства товаров и услуг в стране.

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      Анатолий Акулов
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