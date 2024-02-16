Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:31, 16 февраля 2024Экономика

Банк России прервал цикл повышения ключевой ставки

Совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам заседания совета директоров Банка России ключевая ставка осталась на уровне 16 процентов годовых. Таким образом, цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), начавшийся в июле 2023 года, приостановлен, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В Центробанке полагают, что текущий уровень ставки начинает оказывать свое влияние на ситуацию, о чем, в частности, свидетельствует снижение инфляционных ожиданий и замедление роста цен по сравнению с осенним уровнем, однако он по-прежнему слишком высок для .

Также снижать ставку не позволяет стабильно высокий спрос, опережающий возможности расширения производство товаров и услуг. В связи с этим делать прогноз об устойчивости факторов, позволяющих снизить инфляцию до целевых 4-4,5 процента, пока рано.

По данным регулятора, за декабрь — январь текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6 процента в пересчете на год, хотя в осенние месяцы он составлял 11,5 процента. Показатель базовой инфляции за те же сроки сократился с 10,2 процента до 7 процентов. Однако на 12 февраля годовая инфляция находится на уровне 7,4 процента, как и в 2023 году.

Проблемой по-прежнему остается дефицит трудовых ресурсов, не позволяющий расширять выпуск товаров и услуг, хотя ситуация с ним и перестала ухудшаться в ряде отраслей. В связи с этим и другими факторами ЦБ считает, что в среднесрочной перспективе баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных.

Сохранение ставки ожидало подавляющее большинство экспертов. Главным вопросом остается время начало смягчения денежно-кредитной политики — второй квартал или уже второе полугодие текущего года.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ в тяжелом положении под Авдеевкой. Украинская армия готовится к отступлению

      Крымский мост вновь открыли спустя 25 минут

      Путин прибыл в Челябинск

      Появилось видео с напугавшим жителей Ростова-на-Дону звуком взрыва

      Российских депутатов законодательно обязали быть реалистами

      Врач раскрыла россиянам главные ошибки при лечении прыщей

      В ДНР оценили способность ВСУ сопротивляться

      Лавров раскритиковал отказ от права вето в Совбезе ООН

      Домашняя собака напала на школьников в российском городе

      Компаниям из Эквадора вернули право поставлять в Россию бананы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше