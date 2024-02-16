Банк России прервал цикл повышения ключевой ставки

Совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов

По итогам заседания совета директоров Банка России ключевая ставка осталась на уровне 16 процентов годовых. Таким образом, цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), начавшийся в июле 2023 года, приостановлен, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В Центробанке полагают, что текущий уровень ставки начинает оказывать свое влияние на ситуацию, о чем, в частности, свидетельствует снижение инфляционных ожиданий и замедление роста цен по сравнению с осенним уровнем, однако он по-прежнему слишком высок для .

Также снижать ставку не позволяет стабильно высокий спрос, опережающий возможности расширения производство товаров и услуг. В связи с этим делать прогноз об устойчивости факторов, позволяющих снизить инфляцию до целевых 4-4,5 процента, пока рано.

По данным регулятора, за декабрь — январь текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6 процента в пересчете на год, хотя в осенние месяцы он составлял 11,5 процента. Показатель базовой инфляции за те же сроки сократился с 10,2 процента до 7 процентов. Однако на 12 февраля годовая инфляция находится на уровне 7,4 процента, как и в 2023 году.

Проблемой по-прежнему остается дефицит трудовых ресурсов, не позволяющий расширять выпуск товаров и услуг, хотя ситуация с ним и перестала ухудшаться в ряде отраслей. В связи с этим и другими факторами ЦБ считает, что в среднесрочной перспективе баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных.

Сохранение ставки ожидало подавляющее большинство экспертов. Главным вопросом остается время начало смягчения денежно-кредитной политики — второй квартал или уже второе полугодие текущего года.