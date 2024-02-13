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15:38, 13 февраля 2024Экономика

Ключевой ставке ЦБ предрекли стабильность

«Известия»: эксперты ожидают сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 16 %

Совет директоров Центробанка на предстоящем в пятницу, 16 февраля, заседании может сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 16 процентов, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Стабильность показателя они предрекли с учетом фиксирующегося в России замедления розничного кредитования и снижения инфляционных ожиданий россиян в январе.

«Одной из основных целей ЦБ в процессе ужесточения монетарных условий было ограничение потребительской активности путем завышенных ставок. Так и случилось. Однако до тех пор, пока тенденция не закрепится, менять ставку нет реального смысла», — полагает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, допустивший, что к ее снижению регулятор может приступить в мае или июне текущего года.

В свою очередь, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист назвал высокой вероятность того, что регулятор ЦБ запустит смягчение денежно-кредитной политики к концу II квартала, поскольку долгое удержание высоких ставок может негативно повлиять на деловую активность.

Ранее стало известно, что, согласно базовому сценарию специалистов Национального рейтингового агентства (НРА), начиная с середины лета ставку могут постепенно привести к уровню в 12-13 процентов к началу 2025 года, а 16 февраля сохранят на нынешнем уровне.

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      Дмитрий Воронин
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