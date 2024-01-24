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17:09, 24 января 2024Экономика

В России резко снизились инфляционные ожидания

Инфляционные ожидания россиян снизились в январе с 14,2 до 12,7 %

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Инфляционные ожидания россиян снизились в январе до 12,7 процента по сравнению с 14,2 процента в предыдущем месяце, следует из краткого отчета «инФОМ», опубликованного Банком России.

При этом в ноябре 2023 года показатель составлял 12,2 процента. Таким образом, в результате его резкого снижения было «отыграно» только 1,5 из 2 процентов декабрьского роста.

Оценка наблюдаемой инфляции в первом месяце 2024 года также снизилась — до 16,3 с 17,0 процента, говорится в материалах регулятора.

Ранее ЦБ сообщил, что в декабре темпы роста потребительских цен в России замедлились по сравнению с данными за ноябрь с 0,73 процента до 1,11 процента, в результате чего итоговая инфляция за 2023 год уменьшилась с 7,48 до 7,42 процента. Согласно прогнозу регулятора, с учетом проводимой жесткой денежно-кредитной политики, цены в 2024 году должны вырасти в пределах 4,0-4,5 процента.

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      Дмитрий Воронин
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