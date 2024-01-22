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20:47, 22 января 2024Экономика

В России замедлились темпы инфляции

ЦБ сообщил о замедлении темпов роста цен в декабре 2023 года

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В декабре 2023 года темпы роста потребительских цен в России замедлились по сравнению с данными за ноябрь (0,73 процента против 1,11 процента), следует из данных Банка России.

Годовая инфляция снизилась с 7,48 до 7,42 процента. Уменьшилась как устойчивая составляющая роста цен, так и вклад разовых факторов, при этом темпы роста цен шестой месяц подряд остаются высокими, говорится в материалах ЦБ.

Согласно прогнозу регулятора, в 2024 году с учетом проводимой жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция снизится до 4,0-4,5 процента. Министр финансов Антон Силуанов ожидает, что цены в новом году вырастут на уровне верхней границы указанного интервала.

Начиная с июля прошлого года ключевая ставка российского Центробанка в рамках борьбы с инфляцией повышалась пять раз подряд, увеличившись в итоге более чем вдвое. По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, на смягчение ДКП в стране в ближайшее время рассчитывать не стоит. Он указал, что для влияния уровня ставки на показатели роста цен должно пройти от трех до шести кварталов.

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      Дмитрий Воронин
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