В России замедлились темпы инфляции

ЦБ сообщил о замедлении темпов роста цен в декабре 2023 года

В декабре 2023 года темпы роста потребительских цен в России замедлились по сравнению с данными за ноябрь (0,73 процента против 1,11 процента), следует из данных Банка России.

Годовая инфляция снизилась с 7,48 до 7,42 процента. Уменьшилась как устойчивая составляющая роста цен, так и вклад разовых факторов, при этом темпы роста цен шестой месяц подряд остаются высокими, говорится в материалах ЦБ.

Согласно прогнозу регулятора, в 2024 году с учетом проводимой жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция снизится до 4,0-4,5 процента. Министр финансов Антон Силуанов ожидает, что цены в новом году вырастут на уровне верхней границы указанного интервала.

Начиная с июля прошлого года ключевая ставка российского Центробанка в рамках борьбы с инфляцией повышалась пять раз подряд, увеличившись в итоге более чем вдвое. По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, на смягчение ДКП в стране в ближайшее время рассчитывать не стоит. Он указал, что для влияния уровня ставки на показатели роста цен должно пройти от трех до шести кварталов.