Силуанов назвал уровень инфляции в 2024 году

Силуанов: инфляция в России в 2024 году составит 4,5 %

Министр финансов России Антон Силуанов спрогнозировал инфляцию в 2024 году на уровне 4,5 процента, сообщает ТАСС.

По его словам, «чтобы люди не почувствовали» ее, все социальные выплаты повышаются в стране на прогнозируемый уровень инфляции.

Озвученный уровень ожидаемого роста цен соответствует запланированному законом о трехлетнем бюджете показателю. В его материалах отмечалось, что инфляция ожидается в следующем году на уровне 4,5 процента, а в 2025 и 2026 годах году — 4 процента.

Ранее опрошенные ЦБ аналитики заявили об инфляции в 7,6 процента по итогам 2023 года. Глава Минэкономразвития накануне, 7 декабря, отметил, что темпы роста потребительских цен в России продолжают оставаться на высоком, но не столь критичном уровне.