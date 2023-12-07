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16:19, 7 декабря 2023Экономика

Решетников признал проблему высокой инфляции в России

Глава Минэка Решетников заявил о «не столь критичных» темпах роста цен в России

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Темпы роста потребительских цен в России продолжают оставаться на высоком, но не столь критичном уровне, заявил глава Министерства экономического развития (Минэкономразвития) Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

По словам министра, в настоящее время уровень инфляции в стране продолжает оставаться значительно выше целевого значения в четыре процента годовых, установленного руководством Центробанка (ЦБ). При этом базовая инфляция без учета продуктов питания и энергоресурсов в годовом выражении оказалась не столь высокой и составила 5,5 процента по итогам октября.

«Инфляция, да, она, конечно, выше таргетов (...) В общем и целом она растет, к сожалению, последние месяцы, но не столь критично», — заключил Решетников в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Ранее опрошенные ЦБ аналитики спрогнозировали инфляцию на уровне 7,6 процента по итогам 2023 года. Полученный в ходе исследования результат оказался выше ожиданий самого регулятора, который предрекал рост потребительских цен в стране на уровне 7-7,5 процента к концу декабря.

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      Анатолий Акулов
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