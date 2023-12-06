В ЦБ назвали ожидаемый уровень инфляции по итогам 2023 года

Опрошенные ЦБ РФ аналитики ожидают инфляцию в 2023 году на уровне 7,6 процента

Инфляция в России в 2023 году достигнет 7,6 процента, следует из результатов опроса 27 российских экономистов, опубликованных на сайте Центробанка.

Согласно материалам, оценки аналитиков собирались с 1 по 5 декабря. Если респондент озвучивал свои ожидания в виде интервала, для расчета учитывалась его середина.

Показатель оказался выше оценки в 7-7,5 процента, прогнозировавшейся самим регулятором. ЦБ пытается справиться с ростом цен, ужесточая с июля денежно-кредитную политику. От заседания его совета директоров, запланированного на 15 декабря, эксперты ожидают очередного повышения ключевой ставки, которая и так выросла за прошедшие месяцы в два раза, до 15 процентов.

Увеличение ВВП ожидается отечественными экономистами на уровне 3,1 процента. Консенсус-прогноз в этой сфере в сравнении с октябрьскими данными значительно улучшился. Тогда специалисты ожидали роста экономики страны на 2,5 процента.