В ЦБ назвали ожидаемый уровень инфляции по итогам 2023 года
Инфляция в России в 2023 году достигнет 7,6 процента, следует из результатов опроса 27 российских экономистов, опубликованных на сайте Центробанка.
Согласно материалам, оценки аналитиков собирались с 1 по 5 декабря. Если респондент озвучивал свои ожидания в виде интервала, для расчета учитывалась его середина.
Показатель оказался выше оценки в 7-7,5 процента, прогнозировавшейся самим регулятором. ЦБ пытается справиться с ростом цен, ужесточая с июля денежно-кредитную политику. От заседания его совета директоров, запланированного на 15 декабря, эксперты ожидают очередного повышения ключевой ставки, которая и так выросла за прошедшие месяцы в два раза, до 15 процентов.
Увеличение ВВП ожидается отечественными экономистами на уровне 3,1 процента. Консенсус-прогноз в этой сфере в сравнении с октябрьскими данными значительно улучшился. Тогда специалисты ожидали роста экономики страны на 2,5 процента.