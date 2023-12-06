Экономист поделился прогнозом по ключевой ставке

Экономист Беляев допустил повышение ключевой ставки до 17 процентов

Признаков того, что Центральный Банк (ЦБ) России уменьшит ключевую ставку, — нет, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он дал прогноз относительно того, какое решение может принять по показателю регулятор на следующем заседании совета директоров.

В последнее время отчетливо наметилась тенденция к удешевлению рубля, и в этой связи Центробанк может поднять ключевую ставку, полагает аналитик. Однако он убежден, что это опасно и чревато последствиями.

«Зная манеры Центробанка, он скажет, что месяц назад мы меры по повышению ключевой ставки применили, и у нас рубль укрепился. Теперь он снижается, давай снова повышать ключевую ставку, чтобы опять добиться положительного эффекта, но он добьется как раз на этом пути не положительного эффекта, а затянет эту самую болезнь и отрицательную тенденцию еще больше, так как завинтит еще на один оборот гайки свободы национальной экономики и не даст ей возможности развиваться, что скажется негативно на всем остальном, в том числе и на курсе», — поделился экономист.

По его мнению, регулятор может повысить ставку на 1-2 процента. «Пока все нас готовят к тому, что ЦБ повысит еще раз ставку. На один процент, а могут и на два повысить запросто. Когда 5-6 процентов ключевая ставка, там один процент, а когда пошли уже двузначные цифры, там уже и приросты более значительные. Тем более прецедент по двум процентам уже был, и ЦБ скажет, что нужно принимать более радикальные меры, один процент — это ничего, что 15, что 16, давай-ка сразу сделаем 17, чтоб как следует», — высказался Беляев.

При этом, по его словам, еще больше ужесточив денежно-кредитную политику, регулятор быстрее и увереннее введет экономику в тупик.

Ранее повышение ключевой ставки в декабре до 17 процентов предсказывали и эксперты Альфа-банка.

27 октября Центробанк объявил о повышении ключевой ставки с 13 до 15 процентов, объяснив решение необходимостью борьбы с инфляцией. Рост показателя в декабре допускался уже в прогнозе, выпущенном регулятором в тот же день.