Российский банк предсказал резкий рост ключевой ставки ЦБ

Альфа-банк изменил прогноз по ставке ЦБ и ожидает ее роста в декабре до 17 %

Ключевая ставка Банка России может быть повышена в декабре сразу на два процентных пункта, до 17 процентов, считают эксперты Альфа-банка, на которых ссылается «Интерфакс».

Ранее они предсказывали, что показатель увеличится до 16 процентов, но с учетом текущей динамики роста цен изменили свои оценки в сторону более резкого роста. «Теперь мы считаем, что 15 декабря ЦБ установит ставку на уровне 17 процентов», — цитирует агентство экономистов, по словам которых инфляция в стране находится выше их ожиданий «и уже выше прогнозного интервала Банка России на конец 2023 года».

Центробанк 27 октября объявил о повышении ключевой ставки с 13 до 15 процентов, объяснив решение необходимостью бороться с инфляцией. Рост показателя уже в декабре допускался в прогнозе, выпущенном регулятором в тот же день.

Ранее заведующий кафедрой «Финансовые рынки» Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Константин Ордов предположил, что в декабре ставка может быть поднята на один процентный пункт, поскольку «мы обречены на еще один-два раунда ужесточения денежно-кредитной политики».