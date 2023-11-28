В России предсказали новое повышение ключевой ставки ЦБ

Экономист Ордов: ключевая ставка ЦБ России может вырасти 15 декабря до 16 %

Ключевая ставка российского Центробанка может вырасти в середине декабря на 0,5 или 1 процентный пункт (п.п.). Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий кафедрой «Финансовые рынки» Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

По словам специалиста, «мы обречены на еще один-два раунда ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП)», и вопрос состоит только в том, разделит ли регулятор новое повышение на два шага по 0,5 п.п. или поднимет ключевую ставку до 16 процентов уже 15 декабря.

При этом, «насколько российская экономика долго может выдерживать эту жесткую кредитно-денежную политику, остается большим вопросом», считает он. Ордов напомнил, что о смягчении денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы Центробанк речи не ведет.

Банк России 27 октября объявил о повышении ключевой ставки с 13 до 15 процентов, объяснив решение необходимостью бороться с инфляцией. Рост показателя уже в декабре допускался в прогнозе, выпущенном регулятором в тот же день. В документе говорится, что до конца года средняя ключевая ставка составит 15-15,2 процента, и верхняя граница свидетельствует о допустимости повышения еще на один процентный пункт.

Целью Центробанка остается возврат инфляции к целевому уровню четыре процента к концу 2024 года, для этого необходимо удержание высокой ключевой ставки в течение нескольких кварталов, заявила 9 ноября глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, ожидать смягчения ДКП можно будет только после того, как снижение инфляции примет устойчивый характер. В базовом прогнозе аналитиков Центробанка говорится, что ставку можно будет опустить ниже десяти процентов в 2025 году.