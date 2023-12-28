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16:24, 28 декабря 2023Экономика

В Центробанке пообещали когда-нибудь снизить ключевую ставку

Зампред ЦБ Заботкин заявил о продолжительном времени высоких ставок в России

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Ключевая ставка в России когда-нибудь начнет снижаться, но на скорое и значительное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) рассчитывать не стоит. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин.

По его словам, октябрьский прогноз предполагал на 2024 год диапазон ключевой ставки на уровне 12,5-14,5 процентов. На тот момент этот параметр был равен 15 процентам, однако в декабре регулятор поднял ставку до 16 процентов.

Заботкин указал, что для влияния уровня ставки на инфляцию должны пройти от трех до шести кварталов, то есть процесс достаточно медленный. В какой момент начнется смягчение ДКП, предсказать сложно, но сначала эффекты от текущего уровня ставок должны проявиться в достаточной степени.

Результат во многом будет зависеть от доверия к действиям Центробанка, что прямо влияет на инфляционные ожидания. Последние, в свою очередь, могут как подстегнуть реальный рост цен за счет увеличения спроса, так и напротив, остановить его.

Ранее Заботкин объяснял, что разрыв между наблюдаемым гражданами уровнем инфляции и реальным ростом цен, измеряемым Росстатом, является психологическим эффектом. Люди больше обращают внимание на увеличение стоимости, чаще видят товары с подросшим ценником и больше думают об этом.

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      Платон Щукин
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