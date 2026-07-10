Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:32, 10 июля 2026Мир

Российские хакеры взломали камеры видеонаблюдения вблизи военных маршрутов НАТО

The Telegraph: Хакеры из РФ взломали камеры видеонаблюдения вблизи военных маршрутов НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Хакеры взломали камеры видеонаблюдения вблизи военных маршрутов НАТО, чтобы отслеживать поставки оружия на Украину. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на разведку Нидерландов.

Нидерландская сторона заявила о возможной причастности российских хакеров к инциденту. При этом отмечается, что многие камеры оказались уязвимыми для взлома из-за использования простых паролей и устаревшего программного обеспечения.

«Операция была направлена на камеры, установленные вдоль маршрутов военной транспортировки, в надежде выяснить, какое оружие отправляют в Киев. Целью были европейские государства-члены НАТО, включая Нидерланды, а также Украина», — отмечается в статье.

Спецслужбы не уточнили, какие именно камеры были взломаны. При этом авторы материала отмечают, что многие пользователи устанавливают дверные видеозвонки, позволяющие удаленно следить за домом через мобильные приложения. Доступ к таким устройствам злоумышленники могут получить с помощью открытых интернет-сканеров.

Ранее британские СМИ заявили, что российские и китайские хакеры якобы получили доступ к внутренней системе МИД Королевства. Это произошло после того, как один из работников министерства случайно мог открыть полученное по электронной почте письмо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В США согласовали сокрушительные санкции против России. Как к законопроекту относится Трамп и какие страны испытают последствия?
    В Запорожской области предупредили о высокой активности БПЛА
    Российские хакеры взломали камеры видеонаблюдения вблизи военных маршрутов НАТО
    В России выступили за трибунал над Зеленским
    Бабиш призвал Европу создать собственную систему ПРО
    ФИФА вынесла запрет судьям на матчах сборной Аргентины на ЧМ-2026
    В порту Одессы вспыхнул пожар после атаки крылатыми ракетами
    Porsche объявил о завершении продаж популярного кроссовера
    В Нью-Йорке заложили камень последней башни Всемирного торгового центра
    Глава МИД Турции отправится на Украину
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok