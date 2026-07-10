Российские хакеры взломали камеры видеонаблюдения вблизи военных маршрутов НАТО

Хакеры взломали камеры видеонаблюдения вблизи военных маршрутов НАТО, чтобы отслеживать поставки оружия на Украину. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на разведку Нидерландов.
Нидерландская сторона заявила о возможной причастности российских хакеров к инциденту. При этом отмечается, что многие камеры оказались уязвимыми для взлома из-за использования простых паролей и устаревшего программного обеспечения.
«Операция была направлена на камеры, установленные вдоль маршрутов военной транспортировки, в надежде выяснить, какое оружие отправляют в Киев. Целью были европейские государства-члены НАТО, включая Нидерланды, а также Украина», — отмечается в статье.
Спецслужбы не уточнили, какие именно камеры были взломаны. При этом авторы материала отмечают, что многие пользователи устанавливают дверные видеозвонки, позволяющие удаленно следить за домом через мобильные приложения. Доступ к таким устройствам злоумышленники могут получить с помощью открытых интернет-сканеров.
Ранее британские СМИ заявили, что российские и китайские хакеры якобы получили доступ к внутренней системе МИД Королевства. Это произошло после того, как один из работников министерства случайно мог открыть полученное по электронной почте письмо.