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17:34, 15 декабря 2023Экономика

Центробанк в пятый раз подряд поднял ключевую ставку. Почему регулятор не может остановиться?

Центробанк России повысил ключевую ставку до 16 процентов годовых
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На последнем в 2023 году заседании совета директоров Центробанка 15 декабря вновь было принято решение о повышении ключевой ставки, хотя на этот раз регулятор не обманул ожидания большинства аналитиков. Ключевой параметр денежно-кредитной политики (ДКП) подняли до 16 процентов, что стало новым максимумом с весны 2022 года.

Основной причиной пятого подряд повышения были названы вновь возросшие инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. В октябре-ноябре базовая инфляция с поправкой на сезонность выросла до 11,5 процента в пересчете на год, хотя в третьем квартале она составляла 9,7 процента.

Об устойчивости ценового давления свидетельствует динамика базовой инфляции. Этот показатель четыре месяца подряд растет темпами выше 10 процентов в пересчете на год

Эльвира Набиуллинапредседатель Банка России

Экономика перегрета

Регулятор столкнулся с тем, что российская экономика все сильнее отклоняется от траектории сбалансированного роста. Во втором полугодии процесс зашел дальше, чем предполагали прогнозы. В частности, рост ВВП по итогам года превысит ожидаемые в октябре 3 процента, однако и инфляция подойдет к верхней границе диапазона 7-7,5 процента.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На пресс-конференции после заседания глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что российская экономика на фоне высокой и устойчивой инфляции не успевает за растущим спросом.

Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, и изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, и далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго

Эльвира Набиуллинапредседатель Банка России

Предел еще не найден

Полтора месяца назад, во время предыдущего повышения ставки с 13 до 15 процентов, большинство аналитиков ожидали, что ужесточение ДКП закончено. Ближе к 15 декабря консенсусным стало мнение, что ЦБ придется повышать ставку, основной вопрос был только в величине повышения — на один или два процентных пункта.

Регулятор избрал более консервативную тактику, хотя Набиуллина указала, что предметно рассматривались два варианта — сохранить на уровне 15 процентов или повысить до 16 процентов, однако не сообщил о завершении цикла повышения ставок. По словам председателя ЦБ, цикл повышения ставок близок к завершению, но надо смотреть на дальнейшую инфляцию.

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Глава регулятора уточнила, что падение курса рубля все меньше влияет на рост цен, нынешняя инфляция наблюдается в сегментах потребительской корзины, которые от стоимости рубля зависят слабо. В частности, рост цен на услуги (кроме ЖКХ) за три месяца в пересчете на год превысил 14 процентов. На них влияет высокий спрос, а тот подпитывается максимально высокими инфляционными ожиданиями.

На рубле не скажется

Рынок был готов к таким действиям Центробанка, хотя в последнее время его решения было сложно предсказать. Банки начали заранее закладывать ужесточение ДКП в ставки по вкладам и, судя по комментариям, были готовы скорее увидеть 17 процентов, чем 15.

Котировки RUIRYY от TradingView

На этом фоне рубль незначительно укрепился, вновь преодолев отметку в 90 рублей за доллар, однако высокая волатильность в последние месяцы стала нормальной для российской валюты. К тому же с учетом обязательных продаж валютной выручки и курсовых пошлин ставка перестала играть ту роль в курсе рубля, что раньше.

Набиуллина подчеркнула, что многое будет зависеть от цен на нефть, которые напрямую влияют на объем иностранной валюты, поступающей на российский рынок. Если ее объем снизится, а действия ОПЕК+ по поддержанию рынка не дадут результата, вероятность снижения курса, а значит, и повышения ставки, увеличится.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Занимать станет сложнее, а копить — выгоднее

Управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин указал, что средние ставки по кредитам наличными достигли уже 25,54 процента, но теперь, скорее всего, подрастут. Вместе с тем начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко считает, что к ипотеке такой прогноз отношения не имеет, поскольку та и так находится на заградительных уровнях, однако можно ожидать ужесточения условий для получения льгот.

Что касается депозитов, то эксперты ожидают достижения ставок по ним максимума в первом квартале 2024 года, однако не верят, что столь жесткая ДКП удержится дольше, чем до конца весны. Их оценка расходится в тональности с неизменным предупреждением Центробанка о том, что высокие ставки могут сохраниться надолго.

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      Платон Щукин
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