Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:36, 15 декабря 2023Экономика

Набиуллина назвала ключевой сегмент роста цен в России

Набиуллина: в России сейчас дорожает то, что мало зависит от колебаний валют

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На показатели инфляции все в меньшей степени влияет произошедшее ранее снижение курса рубля, заявила по итогам заседания совета директоров Банка России глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, рост цен сейчас происходит в компонентах потребительской корзины, которые мало зависят от валютных колебаний, а подорожание услуг, за исключением ЖКХ, за последние три месяца в пересчете на год превысило 14 процентов.

Как объяснила Набиуллина, если в первой половине года такая тенденция частично была связана с догоняющим ростом, то теперь «на них в основном влияет именно высокий спрос», который в свою очередь подпитывается высокими инфляционными ожиданиями бизнеса и граждан.

Ранее в ЦБ заявили, что пятое подряд повышение ключевой ставки (на 1 процентный пункт, до 16 процентов) было осуществлено на фоне роста инфляционных ожиданий населения и ценовых ожидания предприятий.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине в зале заседаний произошел взрыв, ранены более 20 человек. Гранаты подорвал депутат от партии Зеленского

      Названо любимое видео россиян

      Вычислен создатель «двойника» Путина с прямой линии

      Назван возможный мотив подрыва гранат депутатом партии Зеленского в Закарпатье

      Стало известно о росте числа готовых пойти на территориальные уступки украинцев

      В России предрекли резкое подорожание смартфонов

      В России отреагировали на первый за полгода обстрел Мариуполя

      В российском регионе эльфов назвали серьезной угрозой

      Путин заявил о попытках ВСУ дотянуться до Восточного полигона железной дороги

      Названо количество выпавших в Москве осадков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости