Набиуллина назвала ключевой сегмент роста цен в России

Набиуллина: в России сейчас дорожает то, что мало зависит от колебаний валют

На показатели инфляции все в меньшей степени влияет произошедшее ранее снижение курса рубля, заявила по итогам заседания совета директоров Банка России глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, рост цен сейчас происходит в компонентах потребительской корзины, которые мало зависят от валютных колебаний, а подорожание услуг, за исключением ЖКХ, за последние три месяца в пересчете на год превысило 14 процентов.

Как объяснила Набиуллина, если в первой половине года такая тенденция частично была связана с догоняющим ростом, то теперь «на них в основном влияет именно высокий спрос», который в свою очередь подпитывается высокими инфляционными ожиданиями бизнеса и граждан.

Ранее в ЦБ заявили, что пятое подряд повышение ключевой ставки (на 1 процентный пункт, до 16 процентов) было осуществлено на фоне роста инфляционных ожиданий населения и ценовых ожидания предприятий.