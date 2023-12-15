ЦБ заявил об отклонении экономики России от ожидавшейся траектории

ЦБ: экономика России отклонилась от траектории сбалансированного роста

Одной из причин решения Банка России в пятый раз подряд повысить ключевую ставку (на 1 процентный пункт, до 16 процентов) стало то, что отклонение российской экономики от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем ожидалось, говорится в сообщении регулятора.

С учетом роста ВВП, который в 2023 году превысит 3 процента и по некоторым оценкам достигнет 3,5 процента, а также ожидания годовой инфляции на уровне верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5 процента, в ЦБ признали, что отклонение экономики значительнее, чем следовало из октябрьских оценок.

На фоне повышения инфляционных ожиданий населения и ценовых ожидания предприятий и было принято соответствующее решение.

В октябре, повышая ключевую ставку с 13 до 15 процентов, Центробанк допускал возможность установления ставки на уровне 16 процентов в случае повышенного инфляционного давления. При этом в последние дни перед заседанием совета директоров ЦБ большинство экспертов и участников финансового рынка заявляли об ожидающемся повышении показателя, причем некоторые из них отмечали, что показатель может вырасти сразу до 17 процентов.