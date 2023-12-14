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12:20, 14 декабря 2023Экономика

Путин оценил рост ВВП России по итогам года

Путин: ВВП РФ к концу года вырастет на 3,5%

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

К концу года рост ВВП России составит 3,5 процента. Об этом президент заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

«Это хороший показатель», — уточнил глава государства. По словам президента, запас прочности российской экономики сейчас достаточный, чтобы уверенно себя чувствовать. Путин обратил особое внимание на уверенный рост промышленного производства. Он заявил, что показатель за год вырос на 3,6 процента, причем обрабатывающая промышленность выросла на 7,5 процента.

Тем временем инфляция в стране к концу года может ускориться до 8 процентов, добавил он. Ранее аналитики, опрошенные Центробанком, заявили об инфляции в 7,6 процента по итогам 2023 года. На этом фоне регулятор не может начать смягчать монетарную политику, ключевая ставка на данный момент составляет 15 процентов годовых.

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      Мария Грушко
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