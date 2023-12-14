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11:34, 14 декабря 2023Экономика

Ключевой ставке ЦБ в России предрекли новый рост

Экономист Беляев: ключевую ставку могут повысить до 16 процентов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Центральный Банк России на заседании 15 декабря, вероятнее всего, примет решение об очередном повышении ключевой ставки с целью борьбы с инфляцией и волатильностью курса. Это может не помочь, поскольку инфляция в стране носит немонетарный характер. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

«Есть слабая надежда на то, что ставку оставят на прежнем уровне. Скорее всего, ее повысят, и хорошо, если только на 1 процентный пункт, до 16, а не 17 процентов. Это наиболее вероятный прогноз, исходя из всех обстоятельств и прогнозов других специалистов», — сказал Беляев.

Аргументация ЦБ, по словам экономиста, сводится к тому, что прошлые повышения ключевой ставки благотворно сказались на волатильности курса и инфляции. Но, как уверен Беляев, роль сыграли другие факторы.

«На курсе сказались совершенно другие факторы. А инфляцию таким путем снизить невозможно, потому что у нас она носит немонетарный характер. Монетарный — когда есть избыток денежной массы, но его нет. У нас — это действия монополистов. Поэтому все монетарные шаги бьют мимо цели», — подчеркнул экономист.

Федеральная Резервная Система (ФРС) США в третий раз сохранила ключевую ставку без изменений — на уровне 5,25-5,5 процента. Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что базовая процентная ставка к концу 2024 года составит 4,6 процента, к концу 2025 года — 3,6 процента.

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      Наталия Белова
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