Продюсер предрек повышение гонораров группе «Звери» после возвращения на сцену

Продюсер Рудченко заявил, что группа «Звери» может поднять гонорары после паузы в карьере

Продюсер Павел Рудченко сообщил, что группа «Звери» может увеличить гонорары на фоне творческой паузы. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

По словам Рудченко, Рома Зверь, несмотря на перерыв в карьере, входит в число топовых артистов, у него достаточно много хитов, чтобы популярность не спадала.

«Они могут, взяв небольшой перерыв, через какое-то время выйти на концертную арену уже с увеличившимся спросом на свой коллектив и даже приподнять гонорар», — заявил он.

Ранее российская рок-группа «Звери» объявила о творческом перерыве с 2027 года. Артисты уточнили, что все запланированные в 2026 году выступления состоятся.