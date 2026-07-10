Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:44, 10 июля 2026Культура

Продюсер предрек повышение гонораров группе «Звери» после возвращения на сцену

Продюсер Рудченко заявил, что группа «Звери» может поднять гонорары после паузы в карьере
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Продюсер Павел Рудченко сообщил, что группа «Звери» может увеличить гонорары на фоне творческой паузы. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

По словам Рудченко, Рома Зверь, несмотря на перерыв в карьере, входит в число топовых артистов, у него достаточно много хитов, чтобы популярность не спадала.

«Они могут, взяв небольшой перерыв, через какое-то время выйти на концертную арену уже с увеличившимся спросом на свой коллектив и даже приподнять гонорар», — заявил он.

Ранее российская рок-группа «Звери» объявила о творческом перерыве с 2027 года. Артисты уточнили, что все запланированные в 2026 году выступления состоятся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В США согласовали сокрушительные санкции против России. Как к законопроекту относится Трамп и какие страны испытают последствия?
    Россия обозначила позицию по размещению оружия в космосе
    В России покупателей хостинга могут обязать регистрироваться через «Госуслуги»
    В Москве байкер устроил опасную езду и остался без мотоцикла
    Стало известно о новой тактике России по поражению украинских подстанций
    Продюсер предрек повышение гонораров группе «Звери» после возвращения на сцену
    В Запорожской области предупредили о высокой активности БПЛА
    Российские хакеры взломали камеры видеонаблюдения вблизи военных маршрутов НАТО
    Россиянам перечислили способы снизить риск угона машины
    В России выступили за трибунал над Зеленским
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok