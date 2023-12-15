Россиянам объяснили причину расхождения их данных по инфляции с официальными

Зампред ЦБ Алексей Заботкин объяснил ощущение более высокого роста цен у граждан

Разрыв между наблюдаемым гражданами уровнем инфляции и реальным ростом цен, который можно замерить статистически, объясняется психологическим эффектом. Такую причину на пресс-конференции после заседания совета директоров Центробанка России назвал зампред регулятора Алексей Заботкин, пишет РИА Новости.

По его словам, люди больше думают про повышение цен, а потому придают особое значение товарам, цены на которые выросли больше, чем на остальные. Чем выше инфляция, тем больше таких товаров, а значит, у покупателя больше поводов ощущать, что официальные данные неверны.

В то же время если инфляция низкая, то таких товаров мало, а значит, наблюдаемый рост цен приближается к официальному. Таким образом, объяснил представитель ЦБ, наилучший способ сократить разрыв и вернуть доверие к цифрам Росстата — это иметь низкую инфляцию, когда взлет цен на конкретным товар становится редким явлением.

В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что регулятору важно опустить ожидания по инфляции к ее целевому уровню, который составляет четыре процента. Такой результат называется заякореванием, он позволяет делать менее резкие движения для проведения денежно-кредитной политики.

В пятницу, 15 декабря, Центробанк повысил ключевую ставку до 16 процентов годовых. Денежно-кредитная политика ужесточается пятый раз подряд, менее чем за полгода ставка выросла более чем в два раза. В регуляторе объяснили принятое решение перегревом национальной экономики и продолжением роста инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий предприятий.