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14:06, 16 февраля 2024Экономика

В ЦБ оценили перспективы роста цен в России

ЦБ: проинфляционные риски в России сохранятся в среднесрочной перспективе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В среднесрочной перспективе баланс рисков роста потребительских цен в России останется смещенным в сторону проинфляционных. О сохранении угрозы роста потребительских цен в стране сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Основные риски будут связаны с изменением условий внешней торговли под влиянием геополитической напряженности, уточняется в пресс-релизе регулятора. При таком сценарии высокие инфляционные ожидания будут сохраняться «на среднесрочном горизонте». «Инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях», — заявили в ЦБ.

В свою очередь, дезинфляционные факторы будут связаны в первую очередь с более стремительным замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии. Тем не менее, в настоящее время темпы потребительских цен в стране остаются на высоком уровне и, по состоянию на 12 февраля, находились на отметке в 7,4 процента в годовом выражении.

Ранее совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне в 16 процентов годовых и прервал затяжной цикл ужесточения денежно-кредитной политики, начавшийся в июле 2023 года. По итогам заседания в регуляторе объяснили невозможность снижения ставки сохранением стабильно высокого спроса, опережающего возможности расширения производства товаров и услуг.

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      Анатолий Акулов
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