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20:06, 28 августа 2024Экономика

В России выросли реальные зарплаты

Реальные зарплаты в России увеличились в июне на 6,2 процента

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России увеличились реальные зарплаты населения. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РИА Новости.

В июне 2024 года реальные зарплаты россиян выросли на 6,2 процента в годовом выражении и на 2,5 процента — по сравнению с показателем мая. По итогам второго квартала реальные зарплаты стали на 7,8 процента больше, чем в апреле-июне 2023-го.

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При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составила в первый летний месяц 89 145 рублей. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подскочил сразу на 15,3 процента, а по сравнению с маем — на 3,2 процента.

Ранее эксперты заявили, что из-за перегрева рынка труда темпы роста зарплат в России приблизились к пику, и ожидать их замедления стоит не раньше 2025 года. С одной стороны, рост зарплат — важнейший показатель улучшения благосостояния граждан, но в отрыве от динамики производительности труда он снижает конкурентоспособность и эффективность труда, считает ведущий эксперт ЦМАКПа Игорь Поляков.

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