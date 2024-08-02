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10:45, 2 августа 2024Экономика

Назван срок замедления роста зарплат в России

«Ведомости»: рост зарплат в России замедлится не раньше 2025 года

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Из-за перегрева рынка труда темпы роста зарплат в России приблизились к пику, и ожидать их замедления стоит не раньше 2025 года. Такие сроки назвали опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Согласно данным Росстата, в мае 2024 года номинальные зарплаты увеличились на 17,8, а в апреле — на 17 процентов. В реальном выражении (после вычета инфляции) рост составил 8,8 и 8,5 процента соответственно. С января по март прирост оценивается в 19,5 и 11 процентов. Как отмечают в Минэкономразвития, к концу года рост номинальных зарплат составит 13,6 процента, после чего на протяжении 2025-2027 он будет снижаться до 6,6 процента.

По мнению главного экономиста ВТБ Родиона Латыпова, пока напряженность на рынке труда не снизится, скорость роста зарплат не замедлится. По итогам года рост зарплат в номинальном выражении превысит 17 процентов. С охлаждением рынка труда он может замедлиться до 10-12 процентов.

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Директор группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов предполагает, что перегрев рынка труда закончится не раньше 2026-го. Для этого не хватает дополнительного предложения в процент рабочей силы. Больше всего не хватает рук в розничной торговле и части сектора услуг. Рост зарплат достиг пика, и он сейчас догоняет рост ВВП и прибылей компаний, добавил экономист Виктор Тунев. С одной стороны, рост зарплат — важнейший показатель улучшения благосостояния граждан, но в отрыве от динамики производительности труда он снижает конкурентоспособность и эффективность труда, заявил ведущий эксперт ЦМАКПа Игорь Поляков.

Комментируя слова зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, возмутившегося тем, что курьеры в России получают больше, чем инженеры, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов предупредил, что простое увеличение зарплаты может обернуться ростом цен на товары и услуги. Эксперт заявил, что доходы зависят от ситуации на рынке труда. И если организация не в состоянии платить дипломированному специалисту большие деньги, то она не сможет этого делать, даже если в другой конторе курьеры получают куда больше.

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